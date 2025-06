LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Masciarelli da solo al comando a 30 km dall’arrivo

Benvenuti alla diretta di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025 e della tappa svizzera! Mentre i corridori affrontano le salite decisive, Lorenzo Masciarelli si distingue al comando, staccando i suoi rivali e mantenendo il ritmo tra emozioni e sorprese. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdete nemmeno un istante di questa emozionante gara! La suspense è alle stelle: chi trionferà?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14:40 Dal gruppo maglia rosa sono fuoriusciti Matteo Scalco e lo spagnolo Martì Soriano. 14:38 Lorenzo Masciarelli stacca Basset proprio sul finire di salita e si invola da solo al comando lungo la discesa. 14:37 Intanto Masciarelli riesce a rientrare su Basset. Inseguitori a 22 secondi dal tandem di testa. 14:34 Iniziano gli scatti anche in gruppo, con Widar che per ora non reagisce. 14:32 Proprio il francese Basset prova ad anticipare i compagni di fuga scattando a 2.5 km dal termine del Valico di Sant’Antonio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Masciarelli da solo al comando a 30 km dall’arrivo

