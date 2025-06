LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in nove per la vittoria di tappa

Segui in tempo reale l’emozionante Giro d’Italia NextGen 2025, con la battaglia incerta tra i nove protagonisti per la vittoria di tappa. Mentre il traguardo si avvicina, le strategie si svelano e l’agonismo infiamma gli ultimi chilometri. Resta aggiornato per scoprire chi conquisterà il podio e vivre le emozioni di questa spettacolare corsa. Non perdere nemmeno un attimo: clicca qui per la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15:12 Iniziano le prime scaramucce tra i 9 di testa quando ci avviciniamo allo striscione dei -2 km. 15:11 3000 metri al traguardo. 15:10 Un minuto e mezzo di ritardo per il gruppo maglia rosa. 15:09 5 km all'arrivo! 15:08 Per Basset in ogni caso giornata più che positiva. Il francese rientrerà in classifica in vista delle tappe di montagna che decideranno il Giro NextGen. 15:07 Aggancio completato. Saranno dunque questi 9 corridori a giocarsi la vittoria di tappa. 15:06 Fabries, Marti Soriano, Sparfel, Frydkjaer, Scalco, Dunwoody e Putz sono ormai alle calcagna di Masciarelli e Basset.

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

