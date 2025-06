LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in corso la quarta tappa Attesa per il Valico di Sant’Antonio

Benvenuti alla diretta della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, un percorso emozionante da Manerbio a Salsomaggiore Terme con il cuore che batte al Valico di Sant’Antonio. Tra scenari incantati e salite impegnative, gli atleti sono pronti a sfidarsi fino all’ultimo chilometro. Restate con noi per vivere ogni momento di questa corsa avvincente, perché in questo Giro ogni scatto può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 13:27 Quarta frazione da Manerbio a Salsomaggiore Terme che potrebbe essere aperta a diversi scenari. La salita del Valico di Sant’Antonio è sì impegnativa, ma dalla sommità mancheranno poco più di 30 km in discesa prima di giungere al traguardo. 13:23 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen. E’ in corso da circa un’ora la quarta frazione. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen. 🔗 Leggi su Oasport.it