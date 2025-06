LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il Valico di Sant’Antonio può creare scompiglio

Benvenuti alla diretta live della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, un percorso avvincente di 134 km da Manerbio a Salsomaggiore Terme. La vera sfida si nasconde nel finale, con il Valico di Sant’Antonio che potrebbe scatenare sorprese e rivoluzioni nella classifica. Restate con noi per non perdere neanche un momento di questa tappa ricca di emozioni e colpi di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen. 134 km non banali da Manerbio a Salsomaggiore Terme. Tappa che nasconde l’insidia maggiore a poco meno di 30 km dal traguardo, con la salita del Valico di Sant’Antonio che potrebbe fungere da trampolino di lancio per coraggiose azioni. Frazione che sembrerebbe apparentemente di trasferimento, ma il Valico di Sant’Antonio è il più classico dei trabocchetti. Bisognerà rimanere nelle prime posizioni lungo la salita di 8.2 km al 5,2% di pendenza media con punte massime al 12% al termine della quale ci sarà la velocissima discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Valico di Sant’Antonio può creare scompiglio

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di Tappa e delle Maglia Ufficiali del Giro d’Italia 2025! Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della terza tappa; LIVE! Ultimo duello Pogacar-Vingegaard prima del Tour, ultimo giorno per Bardet.

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa - © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... Scrive msn.com

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa - © LaPresseAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... Segnala msn.com