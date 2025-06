LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il Valico di Sant’Antonio chiama ancora Finn e Widar? Aggiornamenti dalle 13.00

Benvenuti alla diretta live della quarta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, un percorso intenso di 134 km da Manerbio a Salsomaggiore Terme. La sfida si accende sul Valico di Sant’Antonio, dove i protagonisti potranno dare il tutto per tutto. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, mentre Finn e Widar si preparano a sfidarsi tra insidie e sorprese. La battaglia continua, e voi non potete perdervela!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d'Italia NextGen. 134 km non banali da Manerbio a Salsomaggiore Terme. Tappa che nasconde l'insidia maggiore a poco meno di 30 km dal traguardo, con la salita del Valico di Sant'Antonio che potrebbe fungere da trampolino di lancio per coraggiose azioni. Frazione che sembrerebbe apparentemente di trasferimento, ma il Valico di Sant'Antonio è il più classico dei trabocchetti. Bisognerà rimanere nelle prime posizioni lungo la salita di 8.

