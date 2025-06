LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi sul Valico di Sant’Antonio

Preparati a vivere ogni emozione della tappa di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025 e della gara svizzera, con aggiornamenti in tempo reale dalla strada. Dalla battaglia sui valichi di Sant’Antonio alle salite irregolari e ai sorpassi sul traguardo, ogni secondo conta. Resta con noi per non perdere nulla di questa corsa appassionante che tiene il cuore degli appassionati in fibrillazione: clicca qui e seguici live!

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14:28 Salita molto irregolare con anche qualche tratto in leggera contropendenza. Potrebbero resistere dunque alcuni velocisti se non ci sarà una netta accelerazione. 14:25 Sempre gli uomini della Lotto Developement Team a scandire il passo nel prolotone. Nelle prime posizioni del gruppo anche i ragazzi del Tudor Pro Cycling Team U23. 14:22 Ascesa che inizia anche per il gruppo maglia rosa, che deve recuperare poco meno di un minuto e mezzo ai battistrada. 14:21 I fuggitivi imboccano la salita del Valico di Sant'Antonio! 14:18 40 km all'arrivo di Salsomaggiore Terme.

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

