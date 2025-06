LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 9 uomini in fuga si avvicina il Valico di Sant’Antonio

Segui live il Giro d'Italia NextGen 2025 e la tappa di oggi, un'emozionante sfida verso il Valico di Sant’Antonio. Con nove uomini in fuga e un tratto di discesa adrenalinico, i corridori si preparano ad affrontare una salita di 8,2 km al 5,2% di pendenza, con punte al 12%. Rimani aggiornato con la nostra diretta e scopri chi conquisterà questa giornata ricca di emozioni. La suspense è alle stelle!

14:15 Fuggitivi che affrontano il breve e rapido tratto di discesa che li porterà all'imbocco del Valico di Sant'Antonio. Salita di 8.2 km al 5,2% di pendenza media con punte massime al 12%. 14:12 Ancora un brivido nelle retrovie del gruppo, ma fortunatamente nessun corridore mette il piede a terra. 14:09 Vantaggio dei fuggitivi che supera il minuto e mezzo. Jarno Widar piazza i suoi uomini in testa al gruppo per iniziare ad amministrare il gap. 14:07 Poco più di 45 km all'arrivo. 14:04 Rallentamento in coda al gruppo causato dal restringimento di carreggiata.

