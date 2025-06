LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | trionfo di Almeida a Piuro

Benvenuti alla diretta del Giro di Svizzera 2025: oggi protagonista indiscusso João Almeida, che trionfa a Piuro con un'impresa spettacolare. Rimanete con noi per seguire ogni istante di questa emozionante tappa, tra sorpassi e strategie vincenti. Non perdete l’aggiornamento in tempo reale e scoprite come si sta svolgendo questa corsa che regala emozioni ad ogni pedalata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 16:30 La UAE Team Emirates-XRG porta casa il successo numero 46 della sua stagione. 16:29 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 4:10:19 2 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:40 3 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 0:42 4 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 1:00 5 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 1:00 6 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:00 7 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1:02 8 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:02 9 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 1:02 10 KÄMNA Lennard Lidl – Trek 1:02 16:27 Romain Grégoire (Groupama – FDJ) conserva il primato in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo di Almeida a Piuro

In questa notizia si parla di: diretta - giro - svizzera - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa Vai su X

Appuntamento alle 12:05 per vivere in diretta con noi la seconda tappa del Giro di Svizzera #TourdeSuisse #TDS2025 Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa; Giro di Svizzera LIVE! Tappa 2, si arriva già in salita a Schwarzsee: Joao Almeida attacca per rimontare? La diretta scritta; LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sullo Spluga si fa la classifica. Aggiornamenti dalle 14.00.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa, si scala lo Spluga! (oggi 18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Da ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quarta Tappa del Giro di Svizzera 2025. Scrive msn.com