LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | trionfo di Almeida a Piuro Gregoire conserva la maglia gialla

Oggi il Giro di Svizzera 2025 ci ha regalato emozioni forti: Almeida trionfa a Piuro e Gregoire mantiene la maglia gialla. La corsa continua a sorprendere, con ogni tappa che svela nuovi protagonisti e strategie avvincenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nessun dettaglio di questa avvincente competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 16:38 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Svizzera. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 16:37 La Top 10 della classifica generale 1 – GRÉGOIRE Romain GFC 15:37:20 – 2 VAUQUELIN KĂ©vin ARK 0:25 – 3 ALAPHILIPPE Julian TUD 0:29?0:02 4 O’CONNOR Ben JAY 0:56?0:22 5 KĂ„MNA Lennard LTK 1:20?0:02 6 CASTRILLO Pablo MOV 1:20?0:02 7 ALMEIDA JoĂŁo UAD 2:07?1:10 8 ONLEY Oscar TPP 2:53?0:26 9 GALL Felix DAT 3:23 – 10 CHAMPOUSSIN ClĂ©ment XAT 3:25?0:02 16:34 Con una splendida azione da lontano, l’attacco arriva a poco meno di 50 chilometri dalla fine, il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG vince la quarta tappa del Giro di Svizzera 2025, la Heiden- Piuro di 193,2 xhilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo di Almeida a Piuro. Gregoire conserva la maglia gialla

In questa notizia si parla di: diretta - giro - svizzera - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa Vai su X

Appuntamento alle 12:05 per vivere in diretta con noi la seconda tappa del Giro di Svizzera #TourdeSuisse #TDS2025 Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa; Giro di Svizzera LIVE! Tappa 2, si arriva giĂ in salita a Schwarzsee: Joao Almeida attacca per rimontare? La diretta scritta; LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo di Almeida a Piuro.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa, si scala lo Spluga! (oggi 18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quarta Tappa del Giro di Svizzera 2025. Lo riporta msn.com