LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | sullo Spluga si fa la classifica

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live della quarta tappa del Giro di Svizzera 2025, un emozionante percorso tra le splendide vette elvetiche! Oggi, sullo splendido Passo dello Spluga, i ciclisti si sfideranno in una frazione ricca di salite e adrenalina, con la classifica che si fa sempre più incerta. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi conquisterà il podio di oggi!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Svizzera 2025. La corsa a tappe elvetica, giunta alla sua 88esima edizione, propone otto frazioni con difficoltà sempre maggiori, che testeranno i principali corridori in vista del Tour de France. La maglia gialla è ancora sulle spalle del francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) che, fin ora, sta agendo da vero leader. Ieri la terza frazione è stata conquistata dallo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) che, dopo la lunga fuga di giornata, si è messo in proprio ed ha staccato i suoi compagni, arrivando da solo sul traguardo di Heiden.

