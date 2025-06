LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro al comando gruppo a poco più di 30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 15:10 Andrew August(INEOS Grenadiers) si è staccato dalla fuga. 15:08 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 32”. 15:05 Il tedesco Georg Zimmerman ((Intermarché – Wanty) è stato ripreso dal gruppo. 15:02 Il britannico Thomas Gloag della Team Visma Lease a Bike ha vinto il GPM di Sufers. 14.58 Superato il GPM di Sufers. 14.55 Ora in quattro al comando. 14.52 Zimmermann e Gloag ritornano sui battistrada. 14.49 Il gruppo alza il ritmo. 14.46 Gruppo a 1’30” dal quartetto in testa. 14.43 Inizia la salita, 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro al comando, gruppo a poco più di 30”

