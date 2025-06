LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Almeida da solo al comando Inseguitori a 40

Segui in diretta l'emozionante tappa di oggi al Giro di Svizzera 2025, dove Joao Almeida domina la scena da solo in testa, inseguito a 40 secondi. Con azioni mozzafiato e scatti strategici, il percorso si infittisce: restate con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia epica! Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento come se fossi sulla strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 16:01 Grazie ad un’ottima azione in discesa Romain Grégoire, Julian Alaphilippe e Lennard Kamna hanno raggiunto il gruppo dei primi inseguitori. 15:59 Mancano 20 chilometri alla fine. 15:58 Joao Almeida ha lanciato il suo attacco a 48,8 chilometri dalla fine. 15:55 Romain Grégoire recupera terreno. Il suo ritardo è ora di 1’11”. 15:52 Il fuggitivo affronta un tratto di falsopiano prima di lanciarsi nuovamente in discesa. 15:51 Almeida vanta ancora 50” di vantaggio sul gruppetto dei primi inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida da solo al comando. Inseguitori a 40”

In questa notizia si parla di: diretta - giro - svizzera - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa Vai su X

Appuntamento alle 12:05 per vivere in diretta con noi la seconda tappa del Giro di Svizzera #TourdeSuisse #TDS2025 Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa; Giro di Svizzera LIVE! Tappa 2, si arriva già in salita a Schwarzsee: Joao Almeida attacca per rimontare? La diretta scritta; LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sullo Spluga si fa la classifica. Aggiornamenti dalle 14.00.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa, si scala lo Spluga! (oggi 18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Da ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quarta Tappa del Giro di Svizzera 2025. Si legge su msn.com