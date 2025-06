LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Almeida da solo al comando Inseguitori a 35

Segui in tempo reale l’emozionante tappa della Svizzera 2025 del Giro d’Italia Next Gen, con Almeida che corre solitario al comando e un vantaggio di 38 secondi sugli inseguitori. La battaglia infuria a soli tre chilometri dalla linea del traguardo, con tentativi di allungo da parte di Oscar Onley e Ben O’Connor. Resta con noi per non perdere nemmeno un secondo di questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 16:20 Il vantaggio del fuggitivo sui due inseguitori è di 35”. 16:18 Siamo a tre chilometri dal traguardo. 16:16 Provano ad allungare Oscar Onley (Team Picnic PostNL), e Ben O’Connor (Team Jayco AlUla). 16:15 Il capitano della UAE Team Emirates-XRG ha vinto lo sprint intermedio di Gordona. 16:12 Il vantaggio di Almeida sugli inseguitori è di 38”. 16:09 Il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Gordona. 16:07 Marco Frigo(Israel – Premier Tech) ha ottenuto la vittoria in solitaria più lunga di questa stagione con una fuga di 78 chilometri nella terza tappa del Tour of the Alps. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida da solo al comando. Inseguitori a 35”

