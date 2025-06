LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Almeida da solo al comando Gregoire a 1’30

Segui con noi l'emozionante tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, dove Almeida guida in solitaria e Gregoire si avvicina al traguardo. La corsa è ancora aperta e ogni secondo conta: resterai aggiornato su tutte le strategie e i sorpassi. Non perdere neanche un attimo di questa sfida epica! Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni emozione in tempo reale, fino all'ultimo chilometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA NEXTGEN DALLE 13.00 15:51 Almeida vanta ancora 50” di vantaggio sul gruppetto dei primi inseguitori. 15:48 Siamo a 30 chilometri dalla fine della corsa. 15:47 Il leader della UAE Team Emirates-XRG deve recuperare 3’17” di ritardo da Romain Grégoire. 15:44 Il francese Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) è al momento il leader virtuale della corsa. 15:41 La velocità media aggiornata è di 43,9 kmh. 15:38 Mancano 40 chilometri alla conclusione. 15:37 Sono stati percorsi 2516 metri di dislivello sui 2793 previsti dalla tappa odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Almeida da solo al comando. Gregoire a 1’30”

In questa notizia si parla di: diretta - giro - almeida - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

GIRO - Ogg si va da Viareggio a Castelnovo ne' Monti. Tappa insidiosa di 186 km con 3.850 m di dislivello. La salita più dura, con pendenze fino al 20%, è posizionata a quasi 90 km dall'arrivo, ma da lì in poi il percorso sarà molto tortuoso e prevede altre due Vai su Facebook

LIVE! Terza tappa Giro di Svizzera, Aarau-Heiden: Joao Almeida attacca la maglia gialla Gregoire? La diretta scritta; Giro di Svizzera LIVE! Tappa 2, si arriva già in salita a Schwarzsee: Joao Almeida attacca per rimontare? La diretta scritta; DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 4^ tappa, si scala lo Spluga! (oggi 18 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: la quarta tappa arriva a Piuro in Valchiavenna, ma prima bisognerà scalare il temibile passo Spluga. Come scrive ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Quarta Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Quarta Tappa del Giro di Svizzera 2025. Riporta msn.com