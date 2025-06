LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | vincono Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri

Resta aggiornato in tempo reale sui protagonisti dell’ATP Halle 2025! Dopo le vittorie di Krawietz e Püetz, è il momento degli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pronti a scendere in campo per regalare emozioni. Segui live tutte le sfide, i risultati e le sorprese di questa entusiasmante giornata di tennis. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Il vincente di questi meravigliosi quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, sfiderà Auger-Aliassime e Shapovalov in semifinale! 16.12 I tedeschi vincono anche il secondo set con il parziale di 6-4 e portano a casa il loro ottavo di finale! Adesso è il turno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il loro match allo Schaulnsland-Relsen Court, ultimo in programma su questo campo. 15.39 Termina il primo set tra KrawietzPuetz e GoranssonVerbeek, con i tedeschi che lo hanno vinto con il parziale di 6-3. Le prime teste di serie del torneo stanno spingendo anche nel secondo set per cercare di chiudere subito l’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: vincono Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 18-6 BERLINO Ore 13:00 Paolini vs Jabeur HALLE doppio Ore 16:00 Bolelli-Vavassori vs Lammons-Withrow Forza ragazzi PAOLINI:SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. Streaming su Su

ATP 500 Halle, Queen' s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Jasmine Paolini ed il doppio Bolelli-Vavassori (LIVE)

