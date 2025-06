LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | primo set per Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri

Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere gli emozionanti incontri in corso a Halle 2025! Mentre le prime teste di serie spingono per la vittoria, l’attesa cresce per vedere Bolelli e Vavassori scendere in campo. Resta sintonizzato con noi per aggiornamenti in tempo reale, sorprese e momenti salienti, perché questa giornata promette di regalare ancora tanto spettacolo sul cemento tedesco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 Termina il primo set tra KrawietzPuetz e GoranssonVerbeek, con i tedeschi che lo hanno vinto con il parziale di 6-3. Le prime teste di serie del torneo stanno spingendo anche nel secondo set per cercare di chiudere subito l’incontro. Manca sempre meno all’ingresso in campo di Bolelli e Vavassori! 14.42 Buongiorno amici di OA Sport! Diamo un piccolo aggiornamento riguardo l’attesa del match dei due italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori: il primo incontro dello Schaulnsland-Relsen Court è appena terminato con i canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov che hanno battuto Harrison e King per 2-1 (7-5, 4-6, 10-8). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: primo set per Krawietz e Puetz! Tra poco tocca agli azzurri

