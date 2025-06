LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | ostacolo americano verso la semifinale

Benvenuti alla nostra aggiornatissima diretta live dell'ATP Halle 2025! Oggi, un match imperdibile tra gli azzurri Bolelli e Vavassori e la coppia americana Lammons-Withrow, in una sfida che promette emozioni e colpi di scena. Con un precedente favorevole agli italiani, il loro cammino verso la semifinale si fa sempre più stimolante. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita potrebbe riscrivere le sorti del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di doppio dell’ATP 500 di Halle che vedrà scontrarsi la coppia di italiani composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, con l’unico precedente che da ragione agli azzurri giocato il 12 marzo 2024 ad Indian Wells e vinto con un secco 2-0 (7-6, 6-1). Oltre ad essere il match valido per i quarti di finale dell’ ATP 500 di Halle, questo è anche il secondo turno del torneo: infatti, Bolelli e Vavassori nella giornata di ieri hanno battuto per 2-0 (7-6, 7-5) la coppia composta da Marcelo Melo e Alexander Zverev, improvvisatosi doppista per una competizione con l’obiettivo di mettere più partite possibili su erba nelle gambe in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ostacolo americano verso la semifinale

