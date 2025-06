LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo per il riscaldamento!

Preparati a vivere in diretta l'emozione delle sfide ATP a Halle 2025! I grandi protagonisti come Bolelli, Vavassori, Lammons e Withrow sono già sul campo per il riscaldamento, pronti a regalarti incontri emozionanti. Torna qui per aggiornamenti in tempo reale e segui ogni battito di questa avvincente giornata di tennis, dove ogni punto può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 I primi a servire saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 16.28 Dopo la foto di rito, i giocatori sono pronti ad iniziare il riscaldamento! 16.26 La giudice di sedia è Thea Finke. 16.25 Eco i giocatori!! Annunciati dallo speaker dello Schaulnsland-Relsen Court, le coppie si presentano praticamente con lo stesso abbigliamento: maglia bianca e pantaloncino nero, con anche le scarpe uguali di colore bianco. 16.24 Ricordiamo che la coppia di italiani gioca questa settimana ad Halle per difendere il titolo conquistato la passata stagione, con la Germani che si dipinse di azzurro vista anche la vittoria in singolare di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: giocatori in campo per il riscaldamento!

