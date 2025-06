LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | ancora un match poi toccherà agli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Buongiorno amici di OA Sport! Diamo un piccolo aggiornamento riguardo l’attesa del match dei due italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori: il primo incontro dello Schaulnsland-Relsen Court è appena terminato con i canadesi Auger-Aliassime e Shapovalov che hanno battuto Harrison e King per 2-1 (7-5, 4-6, 10-8). Gli italiani scenderanno in campo per sfidare Lammons e Withrow, dopo la partita tra Krawietz e Puetz che se la vedranno contro Goransson e Verbeek, che inizierĂ tra pochi minuti. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di doppio dell’ATP 500 di Halle che vedrĂ scontrarsi la coppia di italiani composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, con l’unico precedente che da ragione agli azzurri giocato il 12 marzo 2024 ad Indian Wells e vinto con un secco 2-0 (7-6, 6-1). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ancora un match, poi toccherĂ agli azzurri!

