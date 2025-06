LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 7-6 6-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | vittoria italiana! Seconda semifinale di fila in Germania!

L'entusiasmante sfida tra Bolelli e Vavassori contro Withrow e Lammons si è conclusa con una vittoria italiana, segnando la seconda semifinale consecutiva in Germania. Con un ritmo incalzante e un gioco ricco di emozioni, i nostri campioni hanno dimostrato ancora una volta la loro forza e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Vittoria solidissima della coppia italiana che battono gli americani in 1 ora e 25 minuti, grazie a due set completamente opposti tra di loro: il primo, più lottato, che ha visto dominare il servizio in entrambi i lati del campo, e il secondo, dove le prime palle di Lammons e Withrow sono calate. Bolelli e Vavassori, invece, hanno avuto più continuità, riuscendo addirittura ad alzare il livello nel secondo e ultimo parziale! BOLELLIVAVVASORI b. LAMMONSWITHROW 7-6 (10), 6-2! 6-2 ERRORE DI WITHROW E VITTORIA AZZURRA!!!! Italiani in semifinale! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow 7-6 6-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: vittoria italiana! Seconda semifinale di fila in Germania!

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, due talentuosi teenager classe 2005, stanno conquistando il mondo del tennis.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 18-6 BERLINO Ore 13:00 Paolini vs Jabeur HALLE doppio Ore 16:00 Bolelli-Vavassori vs Lammons-Withrow Forza ragazzi PAOLINI:SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. Streaming su Su Vai su Facebook

Bolelli e Vavassori mettono la ciliegina sulla torta: 5/5 per gli azzurri oggi fra Halle e Berlino! Gli azzurri battono Melo e Zverev in 2 set (7-6 7-5) nel primo round ad Halle, conquistando l'accesso ai quarti di finale in cui sfideranno Lammons e Withrow. Vai su X

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Lammons/Withrow e volano in semifinale ad Halle! Venerdì affronteranno Auger-Aliassime/Shapovalov - Simone Bolelli e Andrea Vavassori proseguono nel loro percorso virtuoso al Terra Wortmann Open e conquistano la semifinale. Scrive eurosport.it

ATP Halle: bella vittoria di Bolelli e Vavassori sulla coppia Melo/Zverev - ATP | I doppisti italiani soffrono del secondo set, ma sanno ribaltare in proprio favore la situazione. Come scrive ubitennis.com