LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 7-6 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri conducono il match! Americani costretti ad inseguire

Gli azzurri Bolelli e Vavassori dominano il match contro gli statunitensi Withrow e Lammons a Halle 2025, portandosi sul 7-6, 2-1. Con un gioco brillante e un ritmo incalzante, gli italiani guidano con sicurezza, lasciando gli avversari a inseguire. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni emozione di questa sfida all’insegna del tennis di altissimo livello!

15-15 Altro doppio fallo di Lammons!! Seconda palla americana. 15-0 Errore in difesa di Vavassori. Lammons al servizio. 3-1 Finisce a rete la difesa di Withrow dopo un altro smash di Vavassori!! Ottimo game per gli azzurri! Seconda palla. 40-0 Esce la risposta americana dopo la seconda profonda di Bolelli!! Seconda per Bolelli. 30-0 Vavassori si arrampica in cielo e chiude il punto con uno smash bellissimo!! 15-0 Non passa il dritto di Lammons: la palla si ferma alla rete. L'italiano parte con una seconda. Bolelli torna al servizio. 2-1 Withrow chiude il game con l'ace.