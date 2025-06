LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 7-6 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | break azzurro in apertura di secondo set!

Il tennis prende vita sotto il cielo di Halle, dove Bolelli e Vavassori scaldano gli animi con un'incredibile battaglia. Con il primo set già deciso 7-6 e il secondo in corso, gli azzurri stanno dimostrando grinta e talento, conquistando un break fondamentale. Rimanete sintonizzati per vivere ogni punto di questa emozionante sfida e scoprire come si svilupperà il duello tra italiani e avversari stranieri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bravissimo Bolelli a chiudere il punto con lo smash!! Seconda palla per l’italiano. Vavassori al servizio per confermare il break. 1-0 BREAK DEGLI AZZURRI!!! Vavassori trova la risposta vincente e strappa per la prima volta il servizio nel match!! 0-40 Ottima risposta di Bolelli e tre palle break per gli azzurri!! Seconda di Lammons. 0-30 Vavassori sfonda il muro americano con un dritto, la difesa di Lammons si ferma a rete!! 0-15 Ottima risposta di Bolelli che mette in difficoltà gli americani!! Al servizio c’è Lammons per questo inizio di secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow 7-6 1-0, ATP Halle 2025 in DIRETTA: break azzurro in apertura di secondo set!

In questa notizia si parla di: break - bolelli - vavassori - diretta

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski 3-0, ATP Amburgo in DIRETTA: subito break per gli azzurri! - Segui in diretta la sfida tra Bolelli, Vavassori, Salisbury e Skupski al torneo ATP di Amburgo. Inizio col botto per gli azzurri, con un primo break e punti spettacolari.

Bolelli e Vavassori, che beffa: azzurri ko per la seconda volta di fila in finale di doppio agli Australian Open; Bolelli/Vavassori, rimonta fatale: ko in 3 set; LIVE! Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski, finale Rotterdam 2025! Diretta e aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA/ Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten (risultato finale 7-6;6-7, 3-6) sconfitta amara (25 gennaio) - Comincia la diretta del terzo set della finale degli Australian Open e la coppia azzurra composta da Bolelli e Vavassori accusa subito il colpo del set perso. Riporta ilsussidiario.net

ATP Halle: bella vittoria di Bolelli e Vavassori sulla coppia Melo/Zverev - ATP | I doppisti italiani soffrono del secondo set, ma sanno ribaltare in proprio favore la situazione. Si legge su ubitennis.com