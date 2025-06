LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 6-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il tie-break sarà decisivo per il primo set!

Seguite l'emozionante cronaca dal torneo ATP di Halle 2025, dove Bolelli, Vavassori, Withrow e Lammon si sfidano in un match ricco di colpi di scena. Con il tie-break decisivo per il primo set e il punteggio di 6-6, ogni punto conta. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme questa avvincente partita, dove ogni scambio può cambiare le sorti del game!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Prima vincente di Wave!!! Proprio quello che serviva agli azzurri!! Ora tocca a Vavassori. 2-1 Prima vincente per Withrow. 2-0 GRANDE RISPOSTA DI VAVASSORI!!! Primo mini break per gli azzurri!! Tocca a Withrow. 1-0 Ottima prima di Simone che trova il servizio vincente! Bolelli al servizio. 6-6 Ed è tie-break con le due coppie che non hanno mai giocato palle break! 40-30 CHE RISPOSTA DI BOLELLI!! L’azzurro trova il vincente con il suo classico rovescio ad una mano!! 40-15 Che errore di Lammons che spara a rete uno smash facilissimo!! 40-0 Non passa il dritto di Bolelli: game dominato dagli americani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow 6-6, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il tie-break sarĂ decisivo per il primo set!

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta le imprese di Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Brandon Withrow e Nathan Lammons all’ATP Halle 2025, scopri subito orari, programma e streaming.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 18-6 BERLINO Ore 13:00 Paolini vs Jabeur HALLE doppio Ore 16:00 Bolelli-Vavassori vs Lammons-Withrow Forza ragazzi PAOLINI:SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. Streaming su Su Vai su Facebook

