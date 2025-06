LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 5-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | americani al servizio per allungare il set!

Preparati a vivere in diretta l’emozione del match tra Bolelli, Vavassori, Lammons e Withrow all’ATP di Halle 2025. I nostri tennisti italiani si sfidano con grinta e determinazione, regalando momenti di pura adrenalina. Chi si aggiudicherà il set? Tieni d’occhio la partita e clicca qui per aggiornamenti live e tutte le emozioni in tempo reale, perché ogni punto conta!

Withrow al servizio per allungare il set. 5-4 Forse con un po' di fortuna, Vavassori chiude il game con una volée a rete. Altra seconda. 40-0 Grande seconda di Bolelli: la risposta di Lammons non supera la rete! Seconda per gli italiani. 30-0 Errore di Lammons che cerca profondità col dritto lungolinea a ma non trova il campo! Seconda per Bolelli. 15-0 Vavassori chiude col dritto potente dopo la risposta affannata di Lammons!! Bolelli al servizio. 4-4 Lammons serve un'altra prima al corpo e chiude il game: la risposta di Vavassori esce di molto. 40-30 Lammons tenta di giocare una volée complicata sulla risposta di Bolelli: la palla esce! Seconda per Lammons.