LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale!

Gli atleti si sfidano con grinta e determinazione nei quarti di finale di ATP Halle 2025, un torneo ricco di adrenalina e spettacolo. La tensione è alle stelle mentre Bolelli, Vavassori, Lammons e Withrow si contendono ogni punto, regalando emozioni intense ai fan. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni scambio può fare la differenza e cambiare le sorti del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Non passa la risposta in rovescio di Bolelli. Esordisce con una seconda. Al servizio è il turno di Lammons. 2-1 Bravissimo Vavassori a ricacciare indietro la risposta di Lammons! Game azzurro! Seconda palla di Vavvasori. 40-0 Gli americani non riescono a contenere il servizio di Vavassori! 30-0 Altra prima e altro punto per Vavassori! 15-0 Primo ace anche per Wave! Che prima! Adesso tocca a Vavassori al servizio. 1-1 Withrow chiude il game con un ace, il primo del match. 40-15 VolĂ©e vincente di Withrow dopo il servizio. Altra seconda. 30-15 Primo doppio fallo del match per l’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow 2-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale!

In questa notizia si parla di: vavassori - lammons - bolelli - diretta

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta le imprese di Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Brandon Withrow e Nathan Lammons all’ATP Halle 2025, scopri subito orari, programma e streaming.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI martedì 18-6 BERLINO Ore 13:00 Paolini vs Jabeur HALLE doppio Ore 16:00 Bolelli-Vavassori vs Lammons-Withrow Forza ragazzi PAOLINI:SuperTennis e in in diretta tv su Sky Sport. Streaming su Su Vai su Facebook

LIVE Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow, ATP Halle 2025 in DIRETTA: ancora un match, poi toccherĂ agli azzurri!; LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | ancora un match poi toccherĂ agli azzurri!; LIVE Bolelli Vavassori-Lammons Withrow ATP Halle 2025 in DIRETTA | giocatori in campo per il riscaldamento!.

ATP Halle: bella vittoria di Bolelli e Vavassori sulla coppia Melo/Zverev - ATP | I doppisti italiani soffrono del secondo set, ma sanno ribaltare in proprio favore la situazione. Riporta ubitennis.com

Australian Open in diretta, doppio: Bolelli/Vavassori battuti da Heliovaara/Patten: 7-6, 6-7, 3-6 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti al terzo set della finale di doppio dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten: 6- Si legge su repubblica.it