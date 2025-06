Litigio al bar degenera danni al locale

Una tranquilla serata al bar Cavour si è trasformata in un caos gravissimo, quando una lite tra clienti ha scatenato danni ingenti al locale. Tutto è iniziato come una normale ordinazione, ma è presto degenerato, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi e contenere i danni. La scena, avvenuta nel cuore pulsante del centro, mette in evidenza quanto un semplice diverbio possa sfociare in conseguenze imprevedibili, lasciando un segno indelebile.

Hanno avuto una violenta discussione dentro al bar Cavour, che si affaccia sull’omonimo corso nel pieno del centro. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì e per sedare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri e di una Volante. I due clienti erano entrati nel bar che si trova sull’angolo di via Madonna Sette Dolori come normali avventori, sedendosi nella zona esterna che si affaccia sulla via principale, e avevano ordinato un aperitivo. Poi all’improvviso tra i due è scoppiata un’accesa discussione che ha rischiato di degenerare in tempi rapidissimi. Il risultato sono state alcune bottiglie vuote, diverse piante ornamentali rovesciate ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo per i due coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Litigio al bar degenera, danni al locale

