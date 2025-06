Lite tra ubriachi finisce nel sangue a Roma ragazza accoltellata fuori dal locale | scatta la chiusura

Una serata di divertimento si trasforma in tragedia nel cuore di Roma, dove una lite tra ubriachi finisce nel sangue e una giovane ragazza viene accoltellata fuori da un locale. La grave emergenza ha portato alla chiusura temporanea dell’attività , sospendendo la licenza per motivi di sicurezza. Un triste promemoria sull’importanza di responsabilità e prevenzione, affinché episodi come questo non si ripetano.

Un locale di Roma chiuso per cinque giorni dopo una rissa tra avventori in stato di ebbrezza. Sospesa la licenza per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lite tra ubriachi finisce nel sangue a Roma, ragazza accoltellata fuori dal locale: scatta la chiusura

In questa notizia si parla di: locale - roma - lite - ubriachi

Roma, il 22 maggio all’Infernetto inaugurazione locale Ohana per progetto antimafia - Il 22 maggio alle 18.30, inaugura all'Infernetto il locale Ohana, un'iniziativa dell'associazione antimafia #Noi.

Il gestore di tre locali: «Arrivano già ubriachi, non siamo noi responsabili delle risse»; Lite nel locale tra ubriachi degenera: accoltellato a due passi dalla stazione metro; Lite tra ubriachi in strada: Non siamo più sicuri.

Lite tra ubriachi finisce nel sangue a Roma, ragazza accoltellata fuori dal locale: scatta la chiusura - Un locale di Roma chiuso per cinque giorni dopo una rissa tra avventori in stato di ebbrezza. Secondo virgilio.it

Lite nel locale tra ubriachi degenera: accoltellato a due passi dalla stazione metro - Questo quanto maturato vicino la stazione metro Cipro (linea A). Segnala romatoday.it