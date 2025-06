Lite per un parcheggio finisce nel sangue a Partanna | accoltellato al petto in casa dell’aggressore trovata serra di marijuana

Una lite per un parcheggio si trasforma in tragedia a Partanna: un uomo finisce nel sangue e viene accoltellato al petto, mentre i carabinieri scoprono una serra di marijuana nella casa dell'aggressore. Un episodio che evidenzia come anche le piccole controversie possano degenerare in violenze severe, lasciando dietro di sé un segno indelebile nella comunità locale. La vicenda è ancora in evoluzione e lascia aperte molte domande.

Accoltellato per un parcheggio. I carabinieri della Stazione di Partanna (Trapani) sono intervenuti in una via del centro dopo la segnalazione di una persona a terra con delle ferite da arma da taglio. Dai primi accertamenti e dalle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo che lo avrebbe colpito poco prima con una coltellata al petto al culmine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lite per un parcheggio finisce nel sangue a Partanna: accoltellato al petto, in casa dell’aggressore trovata serra di marijuana

