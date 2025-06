L’Italia resta la destinazione preferita

L’Italia mantiene il suo primato come destinazione preferita, nonostante le sfide degli ultimi anni. Il settore turistico, infatti, ha saputo adattarsi e rispondere con resilienza a shock imprevisti, alimentato da una domanda variegata e in continua evoluzione post-pandemia. I dati di Ipsos testimoniano questa forza, confermando che il nostro Paese continua a essere un punto di riferimento mondiale nel turismo. Un'evidenza che rafforza la nostra posizione e apre nuove opportunità di crescita.

"Il settore del turismo ha subito shock importanti negli ultimi anni. Shock ai quali gli operatori hanno risposto molto bene, agevolati da una domanda sfaccettata e complessa, ben disposta dopo la pandemia ". Lo dicono i dati snocciolati da Katia Cazzaniga, senior director corporate reputation della società di ricerche Ipsos, al convegno sul turismo organizzato da Quotidiano nazionale con TIM Enterprise e in collaborazione con Ipsos e il Grand Hotel. "Viaggiare è diventato un bisogno quasi incontenibile per le persone e la domanda è ben disposta". Dopo la pandemia c’è stata una forte ripresa del turismo, nonostante "gli altri shock". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’Italia resta la destinazione preferita"

