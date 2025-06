L’ITALIA CHE VOGLIAMO! Le azzurre lottano come tigri e battono la temibile Serbia nel debutto agli Europei!

L’Italia femminile di basket fa sognare gli appassionati con una vittoria emozionante contro la temibile Serbia, all’esordio agli Europei 2025 al PalaDozza di Bologna. Le azzurre, guidate da un’incredibile Cecilia Zandalasini, dimostrano cuore e determinazione, aprendo la strada verso traguardi importanti nel girone B. La vittoria infonde fiducia, ma il cammino è lungo: tra meno di 24 ore, la sfida con la Slovenia deciderà le sorti di questa avventura europea, testando ancora di più la forza della squadra italiana.

Prima vittoria, importante per tantissimi motivi, per l’Italia agli Europei femminili 2025. La squadra di Andrea Capobianco, al PalaDozza di Bologna, esordisce battendo la Serbia per 70-61 e si mette così in un’ottima direzione nel girone B. Prossima sfida tra meno di 24 ore con la Slovenia, sconfitta nel pomeriggio da una Lituania che ha mostrato i meriti per i quali è in Piazza Azzarita. 20 i punti di una Cecilia Zandalasini di grande impatto, ma decisive anche Lorela Cubaj con i suoi 11 e Stefania Trimboli che, all’esordio europeo, ne mette 10 di grande importanza. Per la Serbia 19 di Jovana Nogic e 16 di Yvonne Anderson. 🔗 Leggi su Oasport.it