L’ITALIA CHE VOGLIAMO! Le azzurre lottano come tigri e battono la temibile Serbia al debutto degli Europei!

L’Italia femminile di basket dà il via agli Europei 2025 con una vittoria emozionante contro la temibile Serbia, dimostrando cuore e determinazione. Al PalaDozza di Bologna, le azzurre di Andrea Capobianco si sono imposte per 70-61, aprendo con il piede giusto il girone B. La sfida contro la Slovenia, in programma tra meno di 24 ore, sarà un’altra prova di forza per consolidare questa avventura vincente. Cecilia Zandalasini, con i suoi 20 punti, ha già lasciato il segno.

Prima vittoria, importante per tantissimi motivi, per l'Italia agli Europei femminili 2025. La squadra di Andrea Capobianco, al PalaDozza di Bologna, esordisce battendo la Serbia per 70-61 e si mette così in un'ottima direzione nel girone B. Prossima sfida tra meno di 24 ore con la Slovenia, sconfitta nel pomeriggio da una Lituania che ha mostrato i meriti per i quali è in Piazza Azzarita. 20 i punti di una Cecilia Zandalasini di grande impatto, ma decisive anche Lorela Cubaj con i suoi 11 e Stefania Trimboli che, all'esordio europeo, ne mette 10 di grande importanza. Per la Serbia 19 di Jovana Nogic e 16 di Yvonne Anderson.

Il PalaDozza si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di eccellenza, pronto ad accogliere il grande spettacolo del basket femminile europeo.

