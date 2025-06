L’Italia avrà finalmente la sua legge sullo spazio | via libera definitivo al ddl 1415

L’Italia fa un passo decisivo nel suo percorso spaziale con l’approvazione definitiva del DDL 1415, un evento storico che apre nuove frontiere per la nostra economia e industria. Con questa legge pionieristica, il Paese si affaccia su un futuro ricco di opportunità, innovazione e leadership nel settore spaziale. È il momento di guardare avanti: l’Italia si prepara a conquistare lo spazio, scrivendo un capitolo innovativo e ambizioso.

di Simone Sparano Con l'approvazione definitiva del DDL 1415, l'Italia scrive una nuova pagina nella storia della sua economia e della sua politica industriale. Il testo, approvato dal Senato l'11 giugno 2025, pone le basi per la prima legge nazionale interamente dedicata allo spazio e alla sua economia. Un passo cruciale, atteso da anni, che segna l'ingresso del nostro Paese tra le nazioni dotate di un quadro normativo moderno e competitivo per affrontare le sfide della Space Economy. Il disegno di legge non si limita a regolare le attività spaziali: definisce un vero e proprio ecosistema di sviluppo.