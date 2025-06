L’Isola dei Famosi Veronica e Pierpaolo rimproverano i naufraghi

L’Isola dei Famosi si scalda ancora di più: tra rimproveri e squalifiche, i naufraghi sono chiamati a mantenere la calma. Durante una prova, Dino e Omar sono stati eliminati per comportamento scorretto, mentre Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli sono intervenuti duramente. “E’ un gioco, non ci si mena,” sottolinea Veronica dallo studio, ricordando a tutti l’importanza del rispetto nel percorso verso la vittoria.

L’Isola dei Famosi, Dino e Omar squalificati durante una prova: irrompono Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli. L’Isola dei Famosi, durante una prova alcuni concorrenti hanno utilizzato le mani e Pierpaolo Pretelli è dovuto intervenire rimproverandoli: “Ci sono dei modi di giocare, ma non così. Non ci si prende per il collo. Omar calma. Dino, cerchiamo di calmare gli animi”. Veronica Gentili dallo studio interviene: “E’ un gioco, non ci si mena . Non è nello spirito del gioco, altrimenti non giochiamo più. Non esiste altrimenti valutiamo per le squalifiche direttamente, facciamo un eliminazione di uqa e una di là e tagliamo la testa al toro”. 🔗 Leggi su 361magazine.com