L’Isola dei Famosi una naufraga esagera | la conduttrice sbotta

L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese rimproverata dalla conduttrice: la naufraga esagera, ecco cos'è accaduto. L'Isola dei Famosi, Dino si espone su Teresanna Pugliese in diretta affermando: "È una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. Mi diceva "Tu strisci", forse perché è abituata a strisciare come è abituata a mentire". La naufraga ha scelto di replicare affermando: "Ribadisco il giudizio di Cristina su Dino, per me non solo è un classista, è anche frustrato perché probabilmente si sente incompiuto per tutte le lodi, i lavori e tutti i nomi famosi che ha conosciuto nella vita".