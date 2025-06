L’Isola dei Famosi le anticipazioni di mercoledì 18 giugno

Stasera, mercoledì 18 giugno, torna su Canale 5 l’appuntamento imperdibile con “L’Isola dei Famosi”, il reality che mette alla prova celebrità e spettatori. Condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura in studio e Pierpaolo Pretelli collegato dall’Honduras, si preannuncia una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. La resa dei conti si avvicina: tre naufraghi...

L’Isola dei Famosi, le anticipazioni del nuovo appuntamento e gli ospiti in studio. Stasera, mercoledì 18 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. È la puntata della resa dei conti: tre naufraghi che si sono particolarmente distinti in questa edizione sono finiti al televoto. Chi tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza dovrà abbandonare il gioco? Non è tutto: i naufraghi dovranno affrontare uno scontro diretto con televoto flash con coloro che hanno deciso di rimanere in gioco sull’ultima spiaggia, di cui scopriranno finalmente l’esistenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com