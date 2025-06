L’Isola dei Famosi anticipazioni ospiti e sondaggi del 18 giugno | chi sarà eliminato?

Stasera, mercoledì 18 giugno, torna in prima serata su Canale 5 l’appassionante seconda puntata settimanale de L'Isola dei Famosi. Tra anticipazioni, ospiti speciali e sondaggi live, il reality si fa sempre più avvincente: chi sarà eliminato? Scopriamo insieme le ultime novità e il destino dei naufraghi in questa emozionante tappa che potrebbe riservare sorprese fino all’ultima puntata del 2 luglio.

Secondo appuntamento settimanale con L'Isola dei Famosi: stasera 18 giugno verrà svelata l'esistenza di Ultima Spiaggia e un televoto flash determinerà il destino dei naufraghi. Questa sera, mercoledì 18 giugno, torna in prima serata su Canale 5 L'Isola dei Famosi con il secondo appuntamento settimanale. Il reality andrà in onda con questa doppia cadenza fino all'ultima puntata, prevista per mercoledì 2 luglio. Durante la diretta, uno dei tre naufraghi attualmente in nomination dovrà abbandonare l'isola. a meno che non accetti di proseguire l'avventura a Ultima Spiaggia, il luogo dove tutto può ancora cambiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it