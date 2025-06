L' Ischia Film Festival torna per dare voce ai luoghi del cinema | al via l' edizione 2025

L'Ischia Film Festival torna più vibrante che mai, celebrando il potere evocativo dei luoghi nel cinema. Dal 28 giugno al 5 luglio 2025, l'isola si trasforma in un palcoscenico di storie autentiche e paesaggi mozzafiato, dove ogni angolo narra un’emozione. La ventitreesima edizione promette di sorprendere, unendo culture e visioni diverse per dare voce ai luoghi che ispirano le grandi narrazioni cinematografiche. Un festival da non perdere, perché…

L'Ischia Film Festival si rinnova anche quest'anno, con la forza di un'idea che nel tempo si è fatta radice: che ogni storia nasce da un luogo, e che ogni contesto, se guardato con occhi sinceri, può farsi cinema. Dal 28 giugno al 5 luglio, la ventitreesima edizione del festival diretto da.

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

