L' irresistibile comicità arriva a Naro | spettacolo di cabaret gratis per i festeggiamenti di San Calò

Preparati a ridere di gusto con l’irresistibile comicità di Chris Clun, che domani sera animerà Naro con uno spettacolo di cabaret gratuito in piazza Garibaldi. Un’occasione unica per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria, della satira e della buona compagnia in occasione dei festeggiamenti di San Calogero. Non mancate, perché questa serata promette di essere indimenticabile e piena di sorprese!

