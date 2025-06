Liriche di Pascoli per un universo senza frontiere

Immergiti nel mondo di Pascoli, un viaggio tra liriche senza confini che svelano l’universo dell’anima e della natura. Luca Falomi, con il suo talento e sorriso contagioso, incarna questa fusione di arte e emozioni, superando ogni barriera. Un percorso che unisce poesia e musica in un’esplorazione senza limiti, pronta a incantare e far riflettere. Scopri come queste liriche possono aprire nuove finestre sulla realtà, ampliando i confini della nostra percezione.

Luca Falomi, aspetto da folletto sorridente senza età, è un chitarrista che ha avuto un’impressionante crescita qualitativa in questi ultimi anni, in quel mondo di confine e senza frontiere da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Liriche di Pascoli, per un universo senza frontiere

