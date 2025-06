L' Iran sfida l’Occidente Mosca avverte | Un intervento Usa destabilizzerebbe l’intero Medio Oriente

Teheran alza il tono del confronto internazionale, mentre Mosca rilancia un chiaro monito contro ogni coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella crescente tensione tra Iran e Israele. Una crisi a più livelli si profila all’orizzonte, con implicazioni geopolitiche che rischiano di travolgere l’equilibrio regionale. Ali Khamenei: «L’Iran non si arrenderà né alla guerra né alla pace imposta». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Iran sfida l’Occidente, Mosca avverte: «Un intervento Usa destabilizzerebbe l’intero Medio Oriente»

Trump: "Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata". Mosca ha proposto di partecipare al dialogo con l'Iran - In un mondo sempre più complesso e in tensione, le parole di Trump e Putin rivelano la delicatezza di un equilibrio instabile.

