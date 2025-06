L’Iran rivendica l’uso di missili ipersonici contro Israele Khamenei | Conquista imminente per volontà di Dio

L'Iran rivendica l'uso di missili ipersonici contro Israele, segnando una svolta nel suo arsenale militare. La minaccia si fa sempre piĂą concreta, mentre il regime di Khamenei dichiara la conquista imminente, interpretando questa escalation come un atto di volontĂ divina. In un contesto di tensione crescente, il mondo guarda con apprensione alle mosse di Teheran, consapevole che la pace fragile nella regione potrebbe essere compromessa da questa nuova e potente avanzata.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha annunciato ufficialmente che, nell'ambito del piĂą recente attacco lanciato contro Israele, sono stati impiegati anche missili ipersonici. Si tratta di un'escalation significativa sul piano tecnologico e militare, che conferma l'evoluzione dell'arsenale iraniano e la volontĂ di intensificare la pressione su Tel Aviv. Sul fronte politico e religioso, la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto con un messaggio pubblicato sul social X, nel quale ha citato un versetto del Corano: "Aiuto da Allah e conquista imminente" (Sacro Corano, 61:13).

