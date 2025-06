L’Iran è disperato debole e solo Le ipotesi | dalla guerra ibrida di Israele all’attacco dei bombardieri Usa

L’Iran si trova in uno stato di crescente isolamento e debolezza, circondato da ipotesi di guerre ibride e attacchi militari. La situazione, descritta dal ricercatore Claudio Bertolotti, indica un paese che si sente sempre più minacciato e vulnerabile nel contesto internazionale. Mentre le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, la regione si avvicina a un punto di svolta cruciale, alimentando un’incertezza che coinvolge l’intera geopolitica mondiale.

“L’Iran è disperato. Gli eventi che stiamo registrando in questi giorni sono un atto, se non conclusivo, quantomeno intermedio del conflitto iniziato il 7 ottobre del 2023”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Claudio Bertolotti, ricercatore dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Sono ore ad altissima tensione per la geopolitica mondiale, a pochi giorni dall’attacco di Israele contro l’Iran. (ANSA FOTO) – Notizie.com La questione ruota attorno allo sviluppo da parte di Teheran di tecnologie nucleari e della capacità di dotarsi dell’atomica. 🔗 Leggi su Notizie.com