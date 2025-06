L’invasione delle blatte è solo percepita ma meglio fare la disinfestazione | la tesi kafkiana di Sabrina Alfonsi assessore di Gualtieri

L’invasione delle blatte a Roma sta raggiungendo livelli kafkiani: una presenza quasi percepita, ma il problema non può essere ignorato. La gestione comunale si scontra con contraddizioni e indecisioni, lasciando cittadini e residenti nel caos. È urgente intervenire con una disinfestazione efficace, perché il silenzio e le mezze misure non risolvono il problema, ma solo alimentano il senso di isolamento e frustrazione. La città merita risposte concrete e azioni decisive.

Sull’invasione delle blatte volanti e giganti a Roma, la situazione ormai è kafkiana. Non tanto per il riferimento al celebre romanzo in cui il protagonista diventa un enorme scarafaggio, ma per come il Comune di Roma (non) sta gestendo la situazione. Dopo i giorni in assoluto silenzio, oggi arriva la presa d’atto della giunta Gualtieri in una nota piuttosto contraddittoria. Da una parte l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi nega sdegnata l’evidenza. “Affermare che ci sia una invasione di blatte volanti a Roma non ha alcun riscontro scientifico. La presenza della Periplaneta americana che, in realtà, viene dall’Africa ed è diffusa in quasi tutto il mondo, a Roma non è assolutamente una novità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it