L' intervento americano in medio oriente non è l' unica via d' uscita

Donald Trump consulta, ascolta e smentisce i suoi consiglieri sul possibile intervento americano contro l'Iran. Ma forse se ne può ridimensionare la portata, senza togliere nulla sull'importanza del sostegno americano a Israele. Ormai è di pubblico dominio che la potentissima bomba capace di distruggere bunker in profondità è nella disponibilità dell'esercito americano e potrebbe dare la svolta finale all'attacco israeliano con l'eliminazione di Khamenei e soprattutto delle infrastrutture nucleari più protette.

