L'Inter stecca all'esordio al Mondiale per Club Solo 1-1 col Monterrey la prima di Chivu convince a metà

L’esordio dell’Inter al Mondiale per Club si conclude con un pareggio deludente contro il Monterrey, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi. La prima di Cristian Chivu come allenatore nerazzurro si rivela una prova di assestamento, tra aspettative e qualche delusione. Ora, più che mai, è tempo di voltare pagina e prepararsi alla prossima sfida, con la speranza che questa esperienza serva da lezione e stimolo per il futuro.

Delude l`Inter all`esordio al Mondiale per Club. La prima uscita ufficiale di Cristian Chivu come neo-allenatore nerazzurra non va oltre il pareggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - esordio - mondiale - club

Calcio / Il chiaravallese Alessio Cacciamani fa il suo esordio in Serie A con il Torino contro l’Inter - CHIARAVALLE, 12 maggio 2025 – Un giovane talento di Chiaravalle, Alessio Cacciamani, ha fatto il suo debutto in Serie A con il Torino, subentrando a Lazaro nella sfida contro l'Inter.

Inter, debutto al Mondiale per Club! Chivu prepara l’esordio: la probabile formazione Vai su X

Questa notte comincia il Mondiale per Club dell'Inter, con l'esordio di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra L'avversario sarà il Monterrey, formazione messicana, ma il tecnico dell'Inter svela che si potrà assistere a qualche novità tattica, ovvero un 3-5 Vai su Facebook

Mondiale per Club, il tabellone: calendario partite e date; Mondiale per Club: Monterrey-Inter, la guida completa; Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu.

Monterrey-Inter diretta Mondiale per club, segui live l'esordio di Chivu - I nerazzurri debuttano negli States: prima assoluta per il nuovo allenatore. Secondo msn.com

Barella, il gesto prima dell'esordio al Mondiale per club: giocatori emozionati - Il centrocampista, al termine del riscaldamento, ha abbracciato uno ad uno i compagni, consapevole che la partita ha un valore che va al di là della competizione ... Come scrive msn.com