L’Inter non va oltre un opaco pareggio contro il Monterrey al debutto nel Mondiale per club

L’Inter apre il Mondiale per club 2025 con un pareggio deludente contro il Monterrey, lasciando spazio a molte riflessioni. La squadra, sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu, mostra aspetti positivi ma anche lacune da migliorare. La sfida si fa più interessante: sabato 21 giugno, i nerazzurri avranno l’opportunità di riscatto. Riusciranno a superare le difficoltà e a rilanciare le proprie ambizioni nel torneo?

Comincia con un deludente pareggio 1-1 al Rose Bowl di Pasadena contro i messicani del Monterrey il cammino dell'Inter al Mondiale per club 2025, in corso di svolgimento negli Stati Uniti. I nerazzurri, guidati per la prima volta dal nuovo allenatore Cristian Chivu, non rispondono dunque alla vittoria del River Plate e chiudono la giornata d'apertura del gruppo E in seconda piazza provvisoria (insieme al Monterrey). Sabato 21 giugno il secondo impegno contro i giapponesi dell'Urawa. Avvio di partita tutto sommato equilibrato e senza grandi emozioni almeno fino al 22?, quando Darmian spreca una buona occasione non centrando la porta con un tiro totalmente fuori misura su assist di Barella.

