L’Inter non si ferma e punta a rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo aver quasi concluso l’affare Bonny dal Parma, il club nerazzurro continua a lavorare su nuovi innesti per colmare eventuali lacune. La recente cessione di Correa e Arnautovic, assieme all’incertezza su Taremi, spinge la dirigenza a esplorare ulteriori soluzioni. Il mercato nerazzurro si fa sempre più emozionante, dimostrando che l’ambizione non si ferma qui.

L’Inter ha tutta l’intenzione di rafforzare in modo deciso il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Dopo aver praticamente chiuso per Ange-Yoan Bonny dal Parma, il club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi. NUOVI INNESTI – Le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, unite alla situazione ancora incerta di Mehdi Taremi (sempre più vicino all’addio), hanno spinto la dirigenza a valutare almeno due nuovi innesti in attacco. In questo scenario, prende sempre più corpo anche la possibilità di trattenere Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante rientrato dal prestito allo Spezia potrebbe restare in rosa come quarta o quinta punta, un’opzione interna che consentirebbe all’Inter di avere una soluzione in più a basso costo, puntando sulla crescita di un talento di casa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter non si ferma a Bonny! Contatti con un altro attaccante: il punto

