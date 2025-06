L’Inter è già un ricordo | ufficiale lascia il Mondiale per Club

Un inizio drammatico per l’Inter e il Mondiale per Club: un grave infortunio ha interrotto bruscamente il debutto dell’attaccante, costringendolo a lasciare il torneo negli Stati Uniti. La sfortuna si abbatte sul giovane talento, che dovrà affrontare almeno un mese di recupero. Una perdita importante per la squadra e una sorpresa amara per i tifosi. La competizione continua, ma questa assenza pesa come un macigno.

Grave infortunio per l’attaccante nel match d’esordio: ecco tutti i dettagli Brutto infortunio nella gara d’esordio del Mondiale per Club. Il problema accusato durante la partita è più grave del previsto: stop di circa un mese, il che significa che deve già dire addio al torneo in corso negli Stati Uniti. Inter, grave infortunio al debutto: Mondiale per Club già finito (LaPresse) – Calciomercato.it C’è di mezzo anche l’ Inter, nel senso che salterà la sfida con Lautaro e compagni valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi. Parliamo di Sebastian Driussi, attaccante del River Plate fattosi male alla caviglia durante la partita contro i giapponesi dell’ Urawa Reds vinta dalla squadra di Gallardo col punteggio di 3-1 Driussi ha segnato il gol del momentaneo 2-0, finendo ko a inizio intervallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Inter è già un ricordo: ufficiale, lascia il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - ricordo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter e Juventus sono le uniche due squadre italiane a prendere parte al Mondiale per Club. Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League conquistate? Vai su Facebook

L’Inter è già un ricordo: ufficiale, lascia il Mondiale per Club; Psg prova di forza: Atletico Madrid travolto come l'Inter al debutto nel Mondiale per Club; Repubblica - Inter, missione Mondiale per Club quasi come un esorcismo. Chivu prudente nelle modifiche.

L’Inter è già un ricordo: ufficiale, lascia il Mondiale per Club - È già addio al Mondiale per Club, ecco tutti i dettagli ... Da calciomercato.it

Il gesto di Barella prima dell’esordio al Mondiale per Club dell’Inter: vale più di tante parole - Il gesto di Barella prima dell'esordio al Mondiale per Club 2025 dell'Inter: un comportamento da leader dello spogliatoio, che vale più di tante parole ... fanpage.it scrive