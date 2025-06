L' ingresso dei giostratori di riserva in piazza

L’ingresso dei giostratori di riserva in piazza si apre con una prova tanto suggestiva quanto fondamentale, secondo le regole che ne regolano l’evento. Questa fase permette di testare l’ingresso in Piazza Grande con lo stesso percorso delle competizioni, senza lancia dal pozzo alle logge. Si parte con i giostratori di riserva, pronti a mostrare la loro preparazione e determinazione. Ore 21.37 – Gianmatteo Marmorini, che ha disputato una...

Come previsto dal regolamento i giostratori provano anche l'ingresso in piazza Grande. Tutti percorreranno la lizza senza lancia dal pozzo alle logge come avviene proprio durante le competizioni. Si inizia con i giostratori di riserva. Ore 21.37 - Gianmatteo Marmorini, che ha disputato una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'ingresso dei giostratori di riserva in piazza

In questa notizia si parla di: giostratori - ingresso - riserva - piazza

I giostratori di riserva si raccontano: Roberto Gabelli; La grande notte dei debuttanti. Colcitrone punta su Marmorini jr. Bruni-Tavanti coppia da battere; La Fraternita dei Laici premia i giostratori di riserva.

Giostratori in trasferta A Montisi si parla aretino con quattro protagonisti - per La Piazza, Filippo Fardelli per La Torre ed Elia Taverni per San Martino. Riporta lanazione.it