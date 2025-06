L' infermiera 45enne ha avuto l’onore di unirsi alla tradizionale parata in carrozza L' annuncio pubblico di un fidanzamento ufficiale con Peter Phillips primogenito di Anna d’Inghilterra potrebbe essere imminente

L'attenzione si accende sui Windsor: l'infermiera di 45 anni, Harriet Sperling, potrebbe essere prossima a diventare protagonista del prossimo Royal Wedding. La sua presenza ad Ascot, tra le eleganti cerimonie ippiche, sembra essere solo l'inizio di un capitolo sorprendente nella storia delle famiglie reali britanniche. Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto, lasciando il mondo intero in attesa di conferme e emozioni.

C on la nuova generazione di Windsor ancora bambini, si pensava di dover attendere decadi per il prossimo Royal Wedding. Invece, piuttosto a sorpresa, potrebbe essercene uno in arrivo molto presto. La prova, ieri ad Ascot, nella prima giornata delle gare ippiche di uno degli eventi piĂą esclusivi del calendario Royal annuale. Harriet Sperling, la nuova fidanzata di Peter Phillips, primogenito di Anna d’Inghilterra e fratello di Zara Tindall, ha infatti fatto il suo esordio in carrozza, nella parata tradizionale che accompagna l’arrivo di re Carlo III e della regina Camilla. Tutto, fuorchĂ© un dettaglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it